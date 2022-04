.

Aparajito Trailer : 'অপরাজিত' বানানোর সময় বাধা ছিল অনেক, কীভাবে হার্ডলস টপকাল অনীকের টিম ?

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে কিংবদন্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে অনীক দত্তের নিবেদন 'অপরাজিত' (Aparajito 2022) । 13 মে বড়পর্দায় আসছে এই ছবি (Trailer Launch of Aparajito by Anik Datta) । কিংবদন্তি পরিচালকের মৃত্যুবার্ষিকীতে এল ছবির ট্রেলার । সত্যজিৎ রায়ের আদলে তৈরি এই ছবিতে অপরাজিত (Aparajito New) রায়ের ভূমিকায় রয়েছেন জিতু কমল । সত্যজিৎ রায়ের সহকারীদের দেখা যাবে এখানে ভিন্ন ভিন্ন নামে । বদলে দেওয়া হয়েছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড: বিধান চন্দ্র রায়ের নামও । তিনি এখানে বিমান রায় । দুর্গার নাম উমা । বিজয়া রায় ধরা দেবেন বিমলা রায় হিসেবে । 'পথের পাঁচালী'র নামকরণ করা হয়েছে 'পথের পদাবলী'। এরকমই আরও অনেক চমক নিয়ে আসছে সাদা কালো 'অপরাজিত' (Aparajito 2022 Trailer)। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ইতিমধ্যেই ডাক পেয়েছে এই ছবি । ছবি বানাতে গিয়ে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে অনীকের দলকে । সেই অভিজ্ঞতাই ভাগ করে নিলেন পরিচালক থেকে শুরু করে অভিনেতা, মেক আপ আর্টিস্ট, সঙ্গীত পরিচালক এবং প্রযোজক ।