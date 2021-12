.

TMC grabs panchayat from BJP : অনাস্থা ভোটে বিজেপির পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নিল তৃণমূল Published on: 1 hours ago



অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিজেপি-র দখলে থাকা পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নিল রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে (TMC take over one more panchayat from BJP in Nadia) ৷ দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা 28। এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 16 টি আসনে এগিয়ে ছিল বিজেপি ৷ বর্তমানে অবশ্য তৃণমূলের একজন পঞ্চায়েত সদস্য মারা যাওয়ার পর মোট আসন সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় 27 । গত 15 ডিসেম্বর বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের তরফে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অনাস্থা ভোটের ডাক দেওয়া হয় । সেইমতো প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা নির্বাচন হয় । কিন্তু এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 16 এবং বিজেপির আসন সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 11 ৷ অর্থাৎ বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল । তৃণমূলের ওই এলাকার অঞ্চল সভাপতি তথা নবনির্বাচিত প্রধান দেবাশিস সরকার বলেন, "আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রকল্প গুলি রয়েছে সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে তৃণমূল বোর্ডের মূল লক্ষ্য ।"