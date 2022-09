.

Electrocution Death: ইটাহারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু একই পরিবারের 3 জনের Published on: 15 minutes ago

রবিবার মর্মান্তিক এক ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের তিনলা গ্রাম ৷ সেখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের তিন জনের (three died by electrocution) ৷ মৃতরা হলেন, বাবলু মুর্মু, কবিরাজ মার্ডি ও হপনময়ী সোরেন । গোপাল মুর্মু নামে অসুস্থ আরেকজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে ৷ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয় ৷ জানা গিয়েছে, এদিন তিনলা গ্রামের বাসিন্দা গোপাল মুর্মু ও বাবলু মুর্মুর বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলছিল । সেই সময় আচমকাই বাবলু মুর্মু ইলেকট্রিকের শক খান । কবিরাজ মার্ডি ও হপনময়ী সোরেনও ইলেকট্রিকের শক খেয়ে মাটিতে পড়ে যান (three died in Itahar) । তাঁদেরকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন (three members of a family died by electrocution in Itahar) ৷