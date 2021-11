.

Sujan on KMC Election 2021 : নির্বাচন কমিশনের 'মেরুদণ্ডহীন' আচরণে ক্ষুব্ধ সুজন



কমিশন (Election Commission of India on Kolkata Corporation Election 2021) মেরুদণ্ডহীনের মতো আচরণ করছে ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা পৌর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হওয়ার পর এই মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty on Kolkata Corporation Election 2021) ৷ তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের অসংখ্য পৌরসভা ও পৌরনিগমে বছরের পর বছর ধরে ভোট করতে দেয়নি রাজ্য সরকার ৷ আর এখন সেগুলিকে ফেলে রেখে আগে কলকাতায় ভোট করা হচ্ছে ৷ রাজ্য়ের পরিকল্পনা মতোই নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন ৷ কমিশনের এই আচরণেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুজন ৷