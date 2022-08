.

Students Agitation in School: শিক্ষকের অভাবে বন্ধ ক্লাস , টিচার ইন চার্জকে আটকে স্কুলে বিক্ষোভ ছাত্রীদের Published on: 3 hours ago

পড়ুয়ার সংখ্যা 220 । আর রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষিকা । অধিকাংশ দিনই ক্লাস হয় না কোচবিহারের দিনহাটা 1 ব্লকের গোসানীমারী গার্লস হাইস্কুলে । ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসে, মিড-ডে মিল খেয়ে বাড়ি চলে যায় । দিনের পর দিন এই অবস্থা চলতে থাকায় মঙ্গলবার টিচার ইন চার্জকে তালাবন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্রীরা(Students Agitation in School)। ছাত্রীদের অভিযোগ, শিক্ষকের অভাবে প্রতিদিন ক্লাসে পঠনপাঠন হয় না । পাশাপাশি সপ্তম শ্রেণির ক্লাসরুমে কম্পিউটারের সরঞ্জাম রাখায় ক্লাসে পড়ুয়াদের বসতে পারছে না । এই সমস্ত অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার টিচার ইন চার্জ সরস্বতী সরকারকে অফিসে তালাবন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করে পড়ুয়ারা(students detain teacher in charge and shown protest to demand for teacher in cooch behar)।