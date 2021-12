.

SSC Physical Education and Work Education applicants : মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন মুর্শিদাবাদে Published on: 20 minutes ago



মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন ৷ শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে 2019-20 শিক্ষাবর্ষে বহু চাকরি প্রার্থী এসএসসি পাশ করলেও তাঁদের নাম ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে ৷ মঙ্গলবার সকালে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার ওয়েটিং লিস্টের হতাশ চাকরি প্রার্থীরা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের সংকল্প নিয়ে মুর্শিদাবাদে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন । তাঁদের দাবি, গত তিন বছর ধরে তাঁরা এসএসসি পাশ করে ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন । সরকার তাঁদের নিয়োগ নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । এবার চাকরি না পেলে তাঁরা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের হুঁশিয়ারি দিলেন । জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাকরি প্রার্থীদের আপাতত আন্দোলন থেকে বিরত থাকার কথা জানানো হয়েছে । (SSC Physical Education and Work Education waiting list applicants gives deputation for euthanasia at District Magistrate Office)