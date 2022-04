.

Tarapith in Bengali New Year 2022 : নববর্ষে তারাপীঠে বিশেষ পুজো, ভক্তদের ঢল মন্দিরে

নববর্ষে তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তদের ঢল ৷ চলছে তারা মায়ের বিশেষ পুজো (Special Puja of Tara Maa in Tarapith for Bengali New Year) ৷ বর্ষ শুরুর প্রথম দিনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কামনা মায়ের কাছে (Tarapith in Bengali New Year 2022) ৷