এবার বাংলায় আসছে ডার্ক কমেডি 'সৎভূত অদ্ভুত' (Sotvut Advut Will Go in to the Floors Soon)। ছবির পরিচালক প্রীতম সরকার । ছবিতে একদিকে যেমন অভিনয় করতে চলেছেন প্রসূন গাইন, পার্থসারথি চক্রবর্তীরা তেমনই আবার রয়েছেন পরাণ বন্দোপাধ্যায় এবং খরাজ মুখোপাধ্যায়ও ৷ বোঝাই যাচ্ছে ছবিতে থাকছে হাসির ফোয়ারা ৷ ছবির ঘোষণা পর্বে হাজির ছিলেন সমস্ত কুশীলবরা ৷ গল্প সম্পর্কে তেমন কিছু যদিও সামনে আসেননি ৷ তবে পরিচালক থেকে অভিনেতা সকলেই বলছেন ছবির পরতে পরতে রয়েছে হাসি ৷