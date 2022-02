.

Sona Roder Gan Actors New Look: রেট্রো লুকে হাজির 'সোনা রোদের গান'-এর চরিত্ররা, কার কেমন অনুভূতি ? Published on: 28 minutes ago



'সোনা রোদের গান' ধারাবাহিকের চরিত্ররা সেটে হাজির একেবারে রেট্রো লুকে। কিন্তু কেন এত সাজগোজ? হাঁড়ির খবর তুলে আনল ইটিভি ভারত (Actors of the Serial Sona Roder Gan share their thoughts ) ৷