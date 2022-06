.

Snan Yatra at Mahesh : দেড় মণ দুধ ও 28 ঘড়া জলে মাহেশে স্নান জগন্নাথদেবের

দু'বছর পর ফের মহা সমারোহে মাহেশে স্নান সারলেন প্রভু জগন্নাথ (Snan Yatra at Mahesh) ৷ অক্ষয় তৃতীয়ায় চন্দন উৎসবের 42 দিনের মাথায় অনুষ্ঠিত হয় স্নানযাত্রা । সেই মতো মঙ্গলবার সকালে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে বের করা হয় । পুজো পাঠের পর দুপুরে স্নান পিঁড়ির মাঠে অনুষ্ঠিত হয় স্নানযাত্রা(Snan Yatra of Jagannath celebrated at Mahesh)। কথিত আছে, এই স্নানযাত্রার পর জগন্নাথদেবের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে । লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন জগতের নাথ । এই সময় ভেষজ রঙে হয় তাঁর অঙ্গরাগ । যার জন্য গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ থাকে । কবিরাজের পাঁচন খেয়ে জ্বর ছাড়লে হয় নবযৌবন উৎসব । পরদিন রথে চেপে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিন ভাইবোন ৷