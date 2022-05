.

Snake in Bag : ব্যাগ খুলতেই পিলে চমকে ওঠার জোগাড়, ফণা তুলেছে বিষধর Published on: 50 minutes ago

Koo_Logo Versions

দোকানে ব্যাগ কিনতে এসেছিলেন খরিদ্দার (Snake came out from a Bag inside the shop in Ghatal) ৷ তাঁকে স্কুলব্যাগ দেখাতে গিয়ে যেই না চেন খুলেছেন ওমনি ফণা তুলে তেড়ে এল কেউটে (Snake in Bag)৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের কুটিঘাটে । খবর পেয়ে দ্রুত গিয়ে বনকর্মীরা সাপটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেন ৷