Babul Supriyo on KK Demise : প্রায় একসঙ্গে কেরিয়ার শুরু, কত স্মৃতি ; মুহ্যমান বাবুল Published on: 2 hours ago

"জানি না, জীবন আর কী কী ভাবে বোঝাবে যে সকালে চোখ খুল সূর্য দেখতে পাওয়াটা সৌভাগ্যের" ৷ কে কে-র অসময়ে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে বললেন শোকাহত গায়ক-নেতা বাবুল সুপ্রিয় ৷ মঙ্গলবার রাতে কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের মৃত্যুর খবর শুনে বেসরকারি হাসপাতালে আসেন কলকাতার বহু গায়ক ৷ ভারতের সঙ্গীত জগতে যেদিন থেকে রক মিউজিক এসেছে, সেই সূচনার প্রথম থেকেই সঙ্গী কে কে, জানালেন বাবুল ৷ হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে সংবাদসংস্থাকে তিনি বললেন, "আমরা প্রায় একসঙ্গে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম ৷ ওর দমদার কন্ঠ শুনতে খুব ভালো লাগে ৷ গান ছাড়া আর অন্য কোনও কিছুতে আগ্রহী ছিলেন না তিনি ৷" যে মানুষটা স্টেজে গান গাইছে, নাচছে, মাতিয়ে দিচ্ছে, সেই মানুষটা কী করে 15 মিনিটের মধ্যে সব কিছু স্তব্ধ করে চলে যায়, মেনে নিতে পারছেন না সতীর্থ বাবুল (Singer turned Politician Babul Supriyo expresses his shock over KK's untimely Death in Kolkata) ৷