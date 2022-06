.

Agnipath Protest : বিহারের দ্বারভাঙায় অগ্নিপথ-বিক্ষোভ, আটকে যাওয়া স্কুলবাসে কান্না আতঙ্কিত পড়ুয়াদের Published on: 40 minutes ago

Koo_Logo Versions

অগ্নিপথে অগ্নিগর্ভ দেশ ! কেন্দ্রের আনা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে দেশজুড়ে ৷ শুক্রবারই উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালিয়েছে তেলেঙ্গানা পুলিশ । তাতে মৃত্যু হয়েছে এক বিক্ষোভকারীর । প্রতিবাদের আঁচ পৌঁছেছে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও । পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি কার্যত উত্তাল । বিহারের দ্বারভাঙায় অগ্নিপথ-বিক্ষোভের মাঝে আটকে গেল স্কুলবাস । রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ বন্দি থাকার আতঙ্কে এবং জানলা দিয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে কাঁদতে শুরু করে বাচ্চারা । শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্যে বিক্ষোভের মধ্যে থেকে বাসটিকে বের করে গন্তব্যস্থলে পাঠানো হয় (School bus with children on board got stuck in the Road Blockade) ।