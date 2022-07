.

Rare Surgery at Santipur Hospital: জরায়ু কেটে যমজ সন্তানের জন্ম দিয়ে নজির গড়ল শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল Published on: 15 minutes ago

দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট জরায়ু কেটে দুটি যমজ সন্তান প্রসব, এ ধরনের ঘটনা শুধু বিরলই নয়, যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ(Santipur State General Hospital set an example by cutting the uterus and giving birth to twins)। শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে মঙ্গলবার এই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিরল অস্ত্রোপচার সফল হল গাইনোকলজিস্ট চিকিৎসক সৌমিত্র ব্যাপারীর প্রচেষ্টায়(Rare Surgery at Santipur Hospital)৷ এই বিষয়ে ডাক্তারবাবু হাসপাতাল সুপারিন্টেনডেন্ট চিকিৎসক তারক বর্মনের অনুমতি এবং সকল মেটারানি এবং ওটি স্টাফদের সহযোগিতায় সম্ভবপর হয়েছে বলে জানান । মা ও যমজ সন্তান বর্তমানে সুস্থ আছে ৷