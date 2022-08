.

Arjun on Anubrata: কেউ অন্যায় করলে দল তার দায় নেবে না, অনুব্রত প্রসঙ্গে অর্জুন উবাচ Published on: 30 minutes ago

অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারির পর এই বিষয়ে মন্তব্য করলেন অর্জুন সিং(Arjun on Anubrata)৷ বৃহস্পতিবার ইছাপুর বাদামতলায় রাখিবন্ধনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "যদি কেউ অন্যায় করে দল তার দায়িত্ব নেবে না ৷ আইন আইনের পথে চলবে(reactions of Arjun singh on Anubrata Mondal Issue)৷"