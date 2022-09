.

Raniganj BJP-Police Scuffle: নবান্নে যেতে বাধা, রানিগঞ্জে বিজেপি-পুলিশ হাতাহাতি Published on: 40 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজ বিজেপির নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ রানিগঞ্জে পুলিশি বাধা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের । নবান্ন অভিযানের জন্য জেলা থেকে গেরুয়া শিবিরের কর্মী সমর্থকরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সাতসকালে । জামুড়িয়া ও রানিগঞ্জের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা রানিগঞ্জ রেলস্টেশনে পৌঁছলে রাজ্য পুলিশ তাদের পথ আটকায় বলে অভিযোগ (Police and BJP workers scuffle as Raniganj Police allegedly resists BJP workers for Nabanna) । তাতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিরোধী শিবিরের । যদিও পুলিশের অতিসক্রিয় বাধা অতিক্রম করে রানিগঞ্জ রেলস্টেশনের ভিতরে ঢুকে যায় একাধিক কর্মী, সমর্থকরা। জামুড়িয়ার বিজেপি নেতা সন্তোষ সিং বলেন, "তৃণমূলের দলদাস পুলিশ ৷ আমাদের রেলস্টেশনে ঢুকতে বাধা দিয়েছে । রাজ্য পুলিশ যতই বাধা দিক, আমরা নবান্ন অভিযানে যাব । উর্দি ধারী তৃণমূলের গুন্ডা ।"