Railway Police Saved Life : উত্তর প্রদেশে রেল পুলিশের তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেলেন প্রৌঢ়া Published on: 2 hours ago

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন দিয়ে পার হচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়া ৷ আর সেই সময় লাইনটি দিয়ে ট্রেন আসছিল ৷ বিপদ চোখে পড়ে কর্তব্যরত রেল পুলিশ কর্মীর ৷ সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রৌঢ়াকে টেনে তুলে নেন প্ল্যাটফর্মে ৷ আর পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল ট্রেন ৷ রেল পুলিশের তৎপরতায় একটুর জন্য প্রাণে বাঁচলেন প্রৌঢ়া ৷ আজ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের ললিতপুরে (Railway Police personnel saved the life of an elderly woman who was trying to cross the railway track dangerously in Lalitpur today) ৷