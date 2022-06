.

Temple Eviction Notice by Rail : 150 বছরের পুরনো মন্দির ভাঙার নোটিশ রেলের, বাধা দিতে তৎপর বিজেপি বিধায়ক Published on: 2 hours ago

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে রেলের জায়গায় রয়েছে 150 বছরের পুরনো একটি মন্দির ৷ এবার সেই মন্দির ভাঙার নোটিশ দিল রেল কর্তৃপক্ষ (Temple Eviction Notice by Rail)। নোটিশ দেখেই বুধবার সকালে মন্দির ভাঙার বিরোধিতা করে রেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেন বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক কাঞ্চন মৈত্র (rail authority gives a Notice of demolition of 150 years temple at Berhampore)। দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে এসে তিনি রেল আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে জানান, রেল অধীনস্থ এলাকায় যে মন্দির রয়েছে তা ভাঙা যাবে না । পাশাপাশি ওই সব এলাকায় যেসব হকাররা রয়েছে তাঁদের বিষয়টি ভেবে দেখার আবেদন জানান । এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক কাঞ্চন মৈত্র জানান, এই মন্দির 150 বছরের পুরনো ৷ তাই তা যাতে কোনওভাবেই নষ্ট না হয় তার জন্য তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন । এছাড়াও রেল আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করার পাশাপাশি চিঠিও দিয়েছেন । যদিও বিধায়কের কথা মানতে রাজি নয় রেল কর্তৃপক্ষ । ইতিমধ্যেই মন্দির ভেঙে দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে । মন্দির না ভাঙলে রেলের পক্ষ থেকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ।