New Film Sotvut Advut : ফুরফুরে মেজাজে মজাদার আড্ডায় 'সৎভূত অদ্ভুত' ছবির তিন কুশীলব Published on: 2 hours ago

এবার বাংলায় আসছে ডার্ক কমেডি 'সৎভূত অদ্ভুত' (Sotvut Advut Will Go in to the Floors Soon)। আর এই ছবির হাত ধরে ফের পর্দায় জুটি বাঁধছেন প্রসূন গাইন এবং পার্থসারথি । প্রীতম সরকার পরিচালিত এই ছবিতে চোরের ভূমিকায় দেখা যাবে পার্থসারথিকে এবং টিকিট ব্ল্যাকারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন প্রসূন গাইন । পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে হালকা মেজাজে আড্ডায় মেতে উঠলেন ছবির দুই অভিনেতা ।