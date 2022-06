.

SMP Election 2022: পুলিশি তৎপরতায় শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে, দাবি অরূপ বিশ্বাসের Published on: 40 minutes ago

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও পুলিশি তৎপরতায় শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে বলে (Vote Peacefully in Siliguri in the Presence of Police) দাবি করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস । নির্বাচন শেষে শিলিগুড়িতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, "বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে টাকা ছড়িয়ে কংগ্রেস, সিপিআইএম এবং বিজেপি একসঙ্গে হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে । বুথে বুথে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে । কিন্তু তাতেও সাফল্য মেলেনি । মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ভোট দিতে এসেছে এবং যতটা বুঝতে পেরেছি সকলে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছে ।" তিনি আরও জানান, বিরোধী দলেরা টাকা ছড়িয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মানুষ সেই চক্রান্তকে রোধ করেছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছে । রাজ্য সরকারের 67টি প্রকল্প রয়েছে, সরকারের একটাই লক্ষ্য যদি কেউ ওই সুবিধা না পেয়ে থাকে তাহলে তার নাম নথিভুক্ত করা ।