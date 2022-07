.

Bhotbhoti Music Launch: এক ঝাঁক কচিকাঁচাকে সঙ্গে নিয়ে হইহই করে মুক্তি পেল 'ভটভটি'র গান Published on: 2 hours ago

11 অগস্ট বড় পর্দায় আসছে তথাগত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি 'ভটভটি'। এই ছবির গান রিলিজ হল একেবারে অন্য ঢঙে ৷ হাজির এক ঝাঁক কচিকাঁচা, যারা এই ছবির অনুপ্রেরণা । নাচে গানে জমে উঠল 'জাহাজবস্তি ট্রেন্ডিং' গানের মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠান । ছবি ঘিরে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করলেন কুশীলবরা (BhotBhoti Actors Share Their Thoughts on The Film)।