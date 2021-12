.

NDRF teams are awaring for jawad : হাওড়াতে নামল ১৮ টি এনডিআরএফ টিম, শুরু সতর্কতামূলক প্রচার



ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে বিপদের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে আগাম সর্তক হাওড়া জেলা প্রশাসন (NDRF teams are deployed howrah to aware people for jawad)। শনিবার বিকালে শিবপুরের রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এসে পৌঁছায় এনডিআরএফের দুটি টিম। এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে মাইকে প্রচার করেন তারা । এনডিআরএফের সাব-ইন্সপেক্টর রাজেশ কুমার কোরা জানিয়েছেন, হাওড়াতে মোট ১৮ টি টিম কাজ করছে। গঙ্গা তীরবর্তী ঘাটগুলিতে তারা মানুষকে সতর্ক করতে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন । তাদের কাছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে। যেকোনও আপদকালীন পরিস্থিতি উৎপন্ন হলে তার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত তাদের টিম । আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ তারা মানুষকে সতর্ক করার কাজ চালিয়ে যাবেন বলেও জানিয়েছেন তারা ।