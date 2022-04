.

SS Ahluwalia on MPLADS Money : সাংসদ তহবিলের টাকা খরচে দলগত বৈষম্যের অভিযোগ আলুওয়ালিয়ার Published on: 40 minutes ago

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সাংসদ তহবিলের টাকা খরচ না করার অভিযোগ করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়ার (MPLADS Money not Spent Properly Allegation by Surinderjeet Singh Ahluwalia) ৷ তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের শাসক দলের সাংসদ না হলে টাকা ঠিক মতো খরচ করা হচ্ছে না ৷ তাঁর অভিযোগ, কোভিডের জন্য তিনি 1 কোটি 60 লক্ষ টাকা সাংসদ তহবিল থেকে লোকসভা এলাকার জন্য দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, সেখান থেকে কোনও টাকা খরচ করা হয়নি ৷ এ দিন দুর্গাপুর স্টেশনে বসা নতুন লিফটের উদ্বোধনে গিয়ে এই অভিযোগ করেন তিনি ৷ মডেল রেল স্টেশন হিসাবে দুর্গাপুর স্টেশনকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর প্রথম ধাপে দুর্গাপুর স্টেশনের দু’টি প্ল্যাটফর্মে বসানো হয় লিফট (New Lift Installed in Durgapur Rail Station) ৷ 90 লক্ষ টাকা খরচ করে এই লিফট দু’টি বসানো হয়েছে ৷ দু’টি লিফটের মাধ্যমে 2, 3 ও 4নং প্ল্যাটফর্ম থেকে যাত্রীরা ওঠানামা করতে পারবে ৷