Mimi Chakraborty at fair: মেলায় গিয়ে ছোটবেলায় ফিরলেন মিমি, সঙ্গী টিম মিনি Published on: 18 minutes ago

আগামী 6 মে মুক্তির পথে মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত বাংলা ছবি 'মিনি'(team Mini at fair)। তার আগে কসবার রথতলায় মিনি মেলায় মেতে উঠলেন মিনি ও তিতলি, থুড়ি অয়ন্না চট্টোপাধ্যায় (Ayanna Chatterjee) এবং মিমি চক্রবর্তী (Mimi Chakraborty at fair)। সঙ্গী হলেন মৈনাকও (Mainak Bhowmik)। ফুচকা খাওয়া থেকে শুরু করে ড্রাগন রাইড, ক্যাটারপিলার রাইড সবকিছুই চুটিয়ে উপভোগ করে টিম 'মিনি'। বন্দুক দিয়ে বেলুনও ফাটান মিমি চক্রবর্তী । এক লহমায় ছোটবেলায় ফিরে গিয়ে বেজায় খুশি অভিনেত্রী-সাংসদ (Mimi Chakraborty team Mini go to a fair at Kasba )৷