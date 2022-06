.

Madhyamik Result 2022 : মাধ্যমিকে অষ্টম মেদিনীপুরের দেবমাল্য, স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার Published on: 36 minutes ago

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার 79 দিনের মধ্যে আজ সকালে ফল প্রকাশ করেছে পর্ষদ। মেদিনীপুর শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র দেবমাল্য নিয়োগী ৷ এবারে তার মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর 686 ৷ আর তাতেই অষ্টম স্থান অধিকার করেছে সে (Debmalya Neogi from Medinipur Ranked 8th in Madhyamik 2022) ৷ দেবমাল্য মূলত পাঠ্য বই ও টেস্ট পেপারের উপর নির্ভর করে পেয়েছে এই সাফল্য। তাছাড়া সব সময়ের সঙ্গী ছিল বাবা-মা। বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও মা শিক্ষিকা ৷ পড়াশোনার পাশাপাশি দেবমাল্যর শখ আঁকতে। ভবিষ্যতে দেবমাল্য 'নিট' পরীক্ষা দিয়ে মেডিক্যাল লাইনে যেতে চাই (Meritorious Student of Madhyamik Wants to be Doctor) । তবে আগামী বর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যবইটি মন দিয়ে পড়ার উপর জোর দিতে বলেছে দেবমাল্য। গুরুত্ব সহকারে, খুঁটিয়ে পাঠ্যবইটি পড়লে সাফল্য আসতে বাধ্য ৷