.

Khirpai Police take care of Dogs : অপরাধী নয়, ক্ষীরপাই পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশের সঙ্গী কুকুরছানারা Published on: 1 hours ago |

Updated on: 8 minutes ago

স্থান পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার ক্ষীরপাই পুলিশ ফাঁড়ি ৷ আর বাসিন্দা 11টি সারমেয় ছানা ৷ এদের যাতে কোনওভাবে আঘাত না লাগে, সে কথা ভেবে রীতিমতো পোস্টার লাগিয়ে পথচারীদের সাবধান করা হয়েছে ৷ হ্যাঁ, এমনই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ করেছেন এই ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত কীর্তনিয়া ৷ কুকুরদের খাওয়ানো, যত্ন সব করছেন ক্ষীরপাই ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা ৷ প্রশান্ত বলেন, "রাতে রাস্তায় একটা সময় পর পুলিশ আর কুকুর ছাড়া কেউ থাকে না ৷ আত্মীয় বলুন বা বন্ধু, ওরা আমাদের কাছে তাই ৷" (Khirpai Police take care of Dogs in Khirpai Town Outpost of Paschim Medinipur)