হজ ফেরত তীর্থযাত্রীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল শ্রীনগর বিমানবন্দরে ৷ শনিবার শ্রীনগরের শেখ উল আলাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ৷ উপস্থিত ছিলেন শিখ ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও (Kashmiri pandits Sikhs and Muslims welcome haj Pilgrims at Srinagar airport) ৷ এদিনই সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন 145 জন হজ পুণ্যার্থী ৷ এই অভ্যর্থনাকে ঘিরে এদিন এক অভিনব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভাতৃত্বের সাক্ষী থাকল শ্রীনগর ৷ এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার পিকে পোলে, ডিআইজি সেন্ট্রাল কাশ্মীর রেঞ্জ সুজিত কুমার প্রমুখ ৷ এবছর ভারত থেকে হজযাত্রায় গিয়েছেন 80 হাজার তীর্থযাত্রী ৷ এদের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা রয়েছেন 7 হাজার জন ৷