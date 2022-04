.

Karmatirtha Inauguration at Purulia : পুরুলিয়ায় কর্মতীর্থের উদ্বোধনে জেলাশাসক Published on: 1 hours ago

পুরুলিয়ার দুলমীতে কর্মতীর্থের উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক রাহুল মজুমদার (Karmatirtha Inauguration by District Magistrate in Purulia) ৷ শনিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসকগণ, পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান নবেন্দু মাহালি, পুরুলিয়া সদরের মহকুমাশাসক, পুরুলিয়া 1 নং ব্লকের বিডিও অনিরুদ্ধ ঘোষ-সহ আরও অনেকে ৷ পুরুলিয়া জেলায় 18 থেকে 24 তারিখ পর্যন্ত কর্মতীর্থ (Karmatirtha Inauguration at Purulia) উদযাপন সপ্তাহ চলছে । শনিবারের অনুষ্ঠান শেষে জেলাশাসক রাহুল মজুমদার বলেন, "এই কর্মতীর্থের 30টি স্টল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিতরণ করা হয়েছে । বিভিন্ন রকম জিনিস উৎপাদন ও বিক্রি করে তাঁরা নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবেন ৷" একইসঙ্গে স্কুলের বাচ্চাদের পোশাকও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়েই করানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি ।