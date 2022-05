.

Street Play on Environmental Awareness : বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা দিয়ে পথনাটিকা কাঁকসায় Published on: 1 hours ago

পরিবেশ বাঁচাতে মুখোশ পরে পথনাটিকার আয়োজন করল দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার পুলিশ (Kankasa Police Station Organised a Street Play on Environmental Awareness) ৷ বন ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষার বার্তা (The Message of Protection of Forests and Wildlife) দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ ৷ পানাগড় বাজারের বাসস্ট্যান্ডে এই পথনাটিকার আয়োজন করা হয় ৷ মানুষ নিজেদের স্বার্থে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে বা গাছপালা কেটে ফেলে ৷ যার ফলে পরিবেশের এবং জঙ্গলে থানা বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি হচ্ছে তাই এই পথনাটিকায় তুলে ধরা হয় ৷ একটি নাট্যসংস্থার সাহায্যে এই উদ্যোগ নেই কাঁকসা থানার পুলিশ ৷