Juan Ferrando স্ট্রাইকার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নন, ডার্বি জিতে ইস্টবেঙ্গলের প্রশংসায় ফেরান্দো

ডার্বি জিতেছেন ৷ কিন্তু ডুরান্ডের তিন ম্যাচ হয়ে গেলেও নির্লিপ্ত তাঁর দলের স্ট্রাইকাররা ৷ বড় ম্যাচে জয় এসেছে বিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে ৷ যদিও এসব নিয়ে ভাবিত নন এটিকে মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো (Juan Ferrando) ৷ ম্য়াচ শেষে জানালেন, সবে মরশুম শুরু হয়েছে ৷ আমরা স্ট্রাইকার সমস্য়া মেটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত ৷ একইসঙ্গে যেভাবেই আসুক না কেন, জয়ে খুশি বাগানের স্প্যানিশ কোচ (Juan Ferrando is happy to win Kolkata derby) ৷ পাশাপাশি ডার্বি জিতে উঠে ফেরান্দোর মুখে শোনা গেল ইস্টবেঙ্গল নিয়ে প্রশংসা ৷ স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে বাগান কোচ জানিয়ে গেলেন, ওদের স্কোয়াড এবার দারুণ হয়েছে ৷ দলে ভালো ফুটবলাররা রয়েছে ৷ আগামিদিনে চিন্তার কারণ হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল (Juan Ferrando praises East Bengal after derby win) ৷