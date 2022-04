.

Joydeep Mukherjee and Somak Ghosh : বড় পর্দায় কেন পালটে গেল একেন বাবুর প্রমথ এবং বাপি ? Published on: 25 minutes ago

'দ্য একেন'-এর মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা দিলেন পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এবং ছবির চরিত্রাভিনেতা সোমক ঘোষ (Joydeep Mukherjee and Somak Ghosh Open Up About the Journey of The Eken)। একেন বড় পর্দায় পা রাখতেই কেন পালটে গেল প্রমথ এবং বাপি বাবু ? জানালেন পরিচালক স্বয়ং।