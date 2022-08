.

State Level Selection Test: এসএসসি'র চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ চান চাকরিপ্রার্থীরা Published on: 3 hours ago

অবিলম্বে নিয়োগের দাবি নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে পথে নামলেন 2016 শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা উত্তীর্ণ মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীরা (Job Aspirants Will Meet With the Chairman of SSC)। এসএসসি যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চ কর্ম শিক্ষা শারীরশিক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে সোফিয়া খাতুনের নেতৃত্বে চাকরি প্রার্থীরা আর চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অবিলম্বে নিয়োগের প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার আবেদন জানাতে চান তাঁরা ৷ 5 এপ্রিল নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর 1600 শূন্য পদে অপেক্ষায়মান চাকরিপ্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ করতে হবে ৷ শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার বিষয়ে কোনওরূপ আইনি জটিলতা না-থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন আচার্য সদন থেকে নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়নি । তাই অতি শীঘ্রই ঘোষিত 1600 পদে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি নিয়ে চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ চান চাকরিপ্রার্থীরা।