.

Ishaa Saha: এই বছরেই চার-চারটি ছবি মুক্তির খবর দিলেন ঈশা সাহা Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

'ঝাঁঝ লবঙ্গ ফুল' ধারাবাহিক দিয়ে বিনোদন দুনিয়ায় পদার্পণ ঈশা সাহার। এরপর আর ধারাবাহিক নয়, পরপর বাংলা ছবিতে অভিনয় করছেন তিনি । 'প্রজাপতি বিস্কুট' থেকে শুরু করে 'দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন', 'গুপ্তধনের সন্ধানে', 'গোলন্দাজ', 'জাপানি টয়', 'সোয়েটার', 'মহানন্দা', 'বুড়ো সাধু', 'তরুলতার ভুত', 'মাফিয়া', 'ডাব চিংড়ি'- বড় পর্দা এবং ওয়েব সিরিজ মিলিয়ে বেজায় ব্যস্ত তিনি । এই বছরেই মুক্তি পেতে চলেছে ঈশা অভিনীত আরও চারটি ছবি । একান্ত আলাপচারিতায় সেই সবেরই খবর দিলেন তিনি (Ishaa Saha Opens Up About Her Journey)।