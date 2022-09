.

JCB Drives Victim to Hospital: বারবার ফোন করেও মেলেনি অ্যাম্বুলেন্স, জেসিবিতে হাসপাতালে পৌঁছল পথদুর্ঘটনায় আহত Published on: 33 minutes ago

পথ দুর্ঘটনায় জখম এক ব্যক্তিকে জেসিবিতে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের কাটনি জেলার বারহিতে ৷ এই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, সোমবার দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই ব্যক্তি গুরুতর আহত হন ৷ অ্যাম্বুলেন্সের জন্য 108 নম্বরে ফোনও করেছিলেন লোকজন ৷ কিন্তু আধিকারিক প্রদীপ মুধিয়া জানিয়েছেন, সেই নম্বরে এখন আর অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না (Chief Medical & Health Officer Pradeep Mudhiya) ৷ আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষে পুষ্পেন্দ্র জেসিবিতে করে আহতকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন (Man injuried in road accident taken to hospital in a JCB in Katni Madhya Pradesh) ৷