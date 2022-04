.

Indranil Mullick: ভাল দেখতে ছেলেরাই নায়ক হবে ইন্ডাস্ট্রিতে এই মিথ ভেঙেছে: ইন্দ্রনীল Published on: 2 hours ago

মিষ্টি দেখতে ছেলে মানেই পজিটিভ চরিত্র এই মিথ থেকে বেরিয়েছে ইন্ডাস্ট্রি । তাঁরা খতরনাক ভিলেনও হতে পারে-প্ৰমাণ করে দিচ্ছে একের পর এক বাংলা ধারাবাহিক । তারই মধ্যে একটি চরিত্র হল 'লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার'-এর রণজয় চরিত্রটি। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা গল্পের নায়িকা হংসিনীর । রণজয় চরিত্রে রয়েছেন ইন্দ্রনীল মল্লিক। ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্তে আড্ডা দিলেন অভিনেতা (Indranil Mullick Opens Up About His Journey in Lakshmi Kakima Superstar)।