.

Indrani Haldar: জগন্নাথ দেবের আরাধনায় ব্যস্ত ইন্দ্রাণী হালদার, এবারের থিম ময়ূর Published on: 13 minutes ago

Koo_Logo Versions

প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিজের ফ্ল্যাটে জগন্নাথ দেবের পুজোর আয়োজন করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার (Jagannath Puja in The House Of Indrani Haldar )। কলকাতার বুকে এ যেন এক টুকরো পুরী । সাজসজ্জা, নিয়ম নিষ্ঠায় এইটুকু ভুলত্রুটির অবকাশ রাখেন না অভিনেত্রী । তাঁকে সাহায্য করতে পাশে থাকে পরিবার, প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধব । ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ধরা পড়ল অভিনেত্রীর জগন্নাথদেবের আরাধনার কিছু মুহূর্ত ।