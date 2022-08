.

Har Ghar Tiranga in Murshidabad: গঙ্গাবক্ষে মুর্শিদাবাদ বিজেপির 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান Published on: 27 minutes ago

"আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচির শুভ সূচনা উপলক্ষে জাতীয় পতাকা নিয়ে নৌকা বিহার মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ বিজেপির (Har Ghar Tiranga campaign by murshidabad bjp on Ganges boat ride)। মঙ্গলবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা দক্ষিণ বিজেপি জেলা সভাপতি শাখারভ সরকারের নেতৃত্বে বহরমপুর থানার ফরাসডাঙা ফেরিঘাট থেকে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও হর ঘর তিরঙ্গার প্রচারে নামেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা (Har Ghar Tiranga in Murshidabad)৷ জাতীয় পতাকা কাঁধে নিয়ে পোস্টার ও স্লোগান দিয়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভাসান তাঁরা । এই নৌকা বিহারের মাধ্যমে প্রচার পরিক্রমা গোরাবাজার কলেজ ঘাটে এসে শেষ হয় । 9 অগস্ট থেকে শুরু হয়ে এই প্রচার কর্মসূচি ৷ চলবে 15 অগস্ট পর্যন্ত ৷