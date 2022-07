.

Belur Math Guru Purnima: দু’বছর পর ভক্তদের উপস্থিতিতে গুরু পূর্ণিমার উৎসব পালন বেলুরমঠে Published on: 1 hours ago

আজ গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বেলুরমঠে বৈদিক শাস্ত্র মেনে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় ৷ গত দু’বছরে কোভিডের কারণে ভক্তদের জন্য বন্ধ ছিল মঠ ৷ এবছর করোনার বিধিনিষেধ না থাকায় ভক্তদের ঢল নামে বেলুরমঠে (Guru Purnima Celebrates in Belur Math in Presence of Devotees After Two Years) ৷ তবে, মন্দিরে প্রবশ করতে পারলেও, এ দিন বেলুরমঠের মহারাজের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি ভক্তরা ৷ গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজকে প্রণাম জানান বেলুরমঠে আসা ভক্তরা ৷ ব্যারাকপুর থেকে আসা এক ভক্তি অঙ্কিতা দাস জানান, গত দু’বছর করোনার বিধিনিষেধের জন্য আসতেন পারেননি ৷ তাই এ বছর গুরু পূর্ণিমায় বেলুরমঠে গুরুদেবের দর্শন পেয়ে ভালো লাগছে বলে জানান তিনি ৷