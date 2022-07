.

‘‘মানুষ দরজা খুলে আছে ৷ কিন্তু, আমরা যাচ্ছি না ৷’’ দোমোহনি বাজারের বেহাল দশা দেখে এবং সেখানকার মানুষের কথা শুনে এমনটাই জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Go to People and Listen Their Problems Abhishek Banerjee Instructs TMC Leaders) ৷ সেই সঙ্গে বাজারের বেহাল দশা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতিকে ফোনে তিরস্কার করলেন তিনি ৷ দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে নির্দেশ দিলেন ৷ মঙ্গলবার সড়কপথে ধূপগুড়ি যাওয়ার সময় তৃণমূল কর্মীদের অনুরোধে দোমোহনি বাজার ঘুরে দেখেন (Abhishek Banerjee Visits Domohoni Bazar in Jalpaguri) অভিষেক ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে সামনে পেয়ে নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানান স্থানীয়রা ৷ এ নিয়ে পরে ধূপগুড়ির জনসভা থেকে অভিষেক বলেন, ‘‘মানুষের কথা শুনে বুঝলাম আমাদের বুকে টেনে নিতে চায় তাঁরা ৷ কিন্তু, আমরাই যাই না ৷ মানুষ দরজা খুলে বসে আছে ৷ নেতা-কর্মীরা গিয়ে পৌঁছতে পারছেন না ৷ সেই চেয়ারে গিয়ে বিজেপির নেতারা বসছেন ৷’’