Fire at Saltlake : সল্টলেক বিদ্যাসাগর আইল্যান্ডের কাছে পার্কিংয়ে থাকা বাসে আগুন Published on: 29 minutes ago

হঠাৎই পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন (Fire at Saltlake) ৷ ঘটনাস্থল সল্টলেক বিদ্যাসাগর আইল্যান্ডের কাছের পার্কিং এলাকা (Fire breaks out in a Bus Parked near Salt Lake Vidyasagar Island) ৷ স্থানীয় লোকজন প্রথমে দেখতে পেয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান ৷ পরে বিধাননগর পৌরনিগমের জলের ট্যাঙ্কার দিয়েও আগুন নেভানোর কাজ করা হয় ৷ পরবর্তীতে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে ৷ তবে কী কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷