Fire in School Bus: তারাতলা ব্রিজে চলন্ত স্কুলবাসে আগুন

সোমবার দুপুরে দক্ষিণ শহরতলীর তারাতলা ব্রিজে একটি স্কুল বাসে হঠাৎই আগুন ধরে যায় ৷ আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় বাসটি । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি মাঝেরহাটের দিক থেকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাচ্ছিল (Fire in School Bus) ৷ তারাতলা ব্রিজের উপরে বাসটি উঠতেই তাতে আগুন দেখতে পান বাসের চালক ৷ সঙ্গে সঙ্গে বাসটিকে দাঁড় করিয়ে দেন তিনি । বাসটি দিল্লি পাবলিক স্কুলের বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে ঘটনার সময় বাসটিতে কোনও পড়ুয়া ছিল না ৷ ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই ৷ দমকলের একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় বাসের আগুন নেভানো সম্ভব হয় ৷ (Fire breaks out at a school bus over Taratala Bridge) ৷