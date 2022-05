.

Extensive Damage for Kalbaishakhi Storm : কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি সাগরে, নষ্ট হল পানের বরজ Published on: 2 hours ago

প্রথম কালবৈশাখী ঝড়ে দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি (Extensive Damage in Coastal Area of S24 Pargana Due to Kalbaishakhi Storm) ৷ ঝড়ের দাপটে গঙ্গাসাগরের শিবপুর গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে ক্ষতি হয়েছে ৷ কয়েকটি কাঁচাবাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ভেঙে গিয়েছে বহু বাড়িঘর ৷ ফলে মাথা উপর সামান্য ছাদটাও এখন নেই বহু মানুষের ৷ সেই সঙ্গে প্রথম কালবৈশাখী ঝড়ে পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে (Damage in Betel Leaf Cultivation Due to Kalbaishakhi Storm) ৷ শনিবার সন্ধ্যার কালবৈশাখীর প্রভাবে গঙ্গাসাগরের শিবপুর, কচুবেড়িয়া, কষতলা, ফুলবাড়ি, বকুলতলা সহ একাধিক জায়গায় পানের বরজ ভেঙে গিয়েছে ৷ এর ফলে প্রচুর পান নষ্ট হয়েছে ৷ রবিবার দিনের আলো ফুটতে শেষ সম্বলগুলি আগলে রাখার চেষ্টায় লেগেছেন সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা ৷