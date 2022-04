.

Interview Of Anik Datta : আমার ছবির ক্ষেত্রে বিতর্ক আরও বেশি হবে, আমি তার জন্য প্রস্তুত : অনীক দত্ত Published on: 17 minutes ago

সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণ দিবসে হাজির হল 'অপরাজিত'র ট্রেলার । ছবি বানাতে গিয়ে নানা বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হয়েছে পরিচালক অনীক এবং তাঁর টিমকে (Interview of Anik Datta)। ছবি ঘিরে বিতর্কও হবে, তার জন্যও প্রস্তুত পরিচালক । এরকমই নানা কথায় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি পরিচালক অনীক দত্ত (Exclusive Interview of Anik Datta on ETV Bharat)।