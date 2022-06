.

সোমবার সকালে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ 2 ব্লকের রামপুর 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের খাগরিবাড়িতে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে দুটি দাঁতাল (Elephants Entered at Tufanganj)। যার জেরে রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে(Elephants entered Several Areas of Cooch Behar)। স্থানীয় বাসিন্দা ও বনকর্মীদের অনুমান উত্তরবঙ্গে ভারী বন্যায়, বক্সা অথবা ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকেই এই হাতি দুটি লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে । এই ঘটনায় হাতিগুলিতে তাড়াতে রীতিমতো কালঘাম ছুটছে বনকর্মীদের । এর আগে বক্সিরহাটের এই এলাকায় কোনওদিন হাতি বেরোয়নি ৷