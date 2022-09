.

Trivendra Singh Rawat Convoy: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে চলে এল দাঁতাল, তারপর ? দেখুন ভিডিয়ো Published on: 5 hours ago

উত্তরাখণ্ডের কোতদ্বারে পাহাড়-জঙ্গলের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের কনভয় (former CM of Uttarakhand Trivendra Singh Rawat) ৷ কিন্তু পৌরি গাড়ওয়াল জেলায় কোতদ্বার-দুগাদ্দা হাইওয়েতে হঠাৎই তাঁর কনভয়ের সামনে চলে আসে একটি বিশালাকায় দাঁতাল হাতি ৷ এরপর প্রাণে বাঁচতে প্রক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা উঁচু পাথরের ঢিপির উপর আশ্রয় নেন ৷ সামনে এসেছে সেই ঘটনার ভিডিয়ো ৷ যদিও কোনও গাড়ির ক্ষতি করেনি দাঁতালটি ৷ পরে সেটিকে বন দফতরের কর্মীরা জঙ্গলে ফেরত পাঠান (Elephant came ahead of Trivendra convoy in Kotdwar) ৷ বুধবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটে ৷