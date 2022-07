.

ED Raids in SSC Scam: চন্দন মণ্ডলের বাড়িতে 6 ঘণ্টা তল্লাশি ইডি'র Published on: 14 hours ago

টেট দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে শুক্রবার চন্দন মণ্ডলের বাড়িতে ছয় ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালাল ইডি(ed raids at chandan mondal house in bagda)। চন্দন মণ্ডলের মেয়ে ও স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা (EED Raids in SSC Scam)৷ তবে এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি ইডি আধিকারিকরা । এদিন সকাল ন'টায় চন্দনের বাড়িতে আসে ইডি-র পাঁচ সদস্যের একটি দল । কিন্তু বাড়িতে কেউ না-থাকায় প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তদন্তকারী আধিকারিকদের । দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ চন্দনের মেয়ে ও স্ত্রী বাড়িতে আসার পর তাঁদের উপস্থিতিতে বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি-র আধিকারিকরা । যদিও এই বিষয়ে ইডির মতোই মুখে কুলুপ চন্দন মণ্ডলের পরিবারের ৷