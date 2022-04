.

KMC on UNESCO : দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি জানানোয় অভিনন্দন, ইউনেস্কোর ডিরেক্টরকে সংবর্ধনা জানাবে কলকাতা পৌরনিগম Published on: 1 hours ago

ইউনেস্কোর তরফে সম্প্রতি কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইন্টেনজিবেল কালচারাল হেরিটেজ (বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) স্বীকৃতি দিয়েছে । এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন হিসেবে ইউনেস্কোর নয়াদিল্লির (KMC on UNESCO) ডিরেক্টর এরিকসনকে আগামী 22 এপ্রিল টাউন হলে সংবর্ধনা দেবে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation will be Felicitated The Director of UNESCO New Delhi) ৷ সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান পৌরনিগমের কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ।