.

Inauguration of Sealdah Metro: মুখ্য়মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ না-জানিয়ে ঠিক করেছে কেন্দ্র, শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধন নিয়ে মত দিলীপের Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

কেন্দ্রীয় সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ না-জানিয়ে সঠিক কাজ করেছে ৷ এমনকি ভবিষ্যতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প উদ্বোধনে যেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো না হয় ৷ এভাবেই তৃণমূল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh says Center did Right Thing by Not Inviting Mamata at Sealdah Metro Inauguration) ৷ আর এই বক্তব্যের স্বপক্ষে দিলীপ জানান, রাজ্যের উন্নয়নে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের সামিল করেন না মমতা ৷ এমনকি, প্রতিটি জেলায় যে প্রশাসনিক বৈঠক হয় সরকারের, সেখানে বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয় না ৷ ফলে মুখ্যমন্ত্রীকে শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধনে না ডেকে রেল কর্তৃপক্ষ ঠিক কাজ করেছে বলেই মনে করেন দিলীপ (Mamata Banerjee is not Invitee to Sealdah Metro Inauguration) ৷ পাশাপাশি, তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে শিয়ালদা মেট্রো উদ্বোধন ইস্যুতে, সংকীর্ণ রাজনীতির অভিযোগ করেছে ৷ যা নিয়ে দিলীপ ঘোষের জবাব, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এর ঘোষণা করে, আর ফলক বসিয়ে দায় সেরেছেন ৷ কাজ সম্পূর্ণ করেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার ৷ আর তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা এতে অপমানিত হলে, তাঁরা যেন শিয়ালদা মেট্রোয় না ওঠেন ।"