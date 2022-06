.

Dilip on Law and Order : ভবানীপুরে জোড়া খুনের ঘটনায় শহরের নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দিলীপের Published on: 4 hours ago

ভবানীপুরে গুজরাতি দম্পতি খুনের ঘটনায় কলকাতার নাগরিক সুরক্ষা (Questions Over Civil Protection in Kolkata) নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises Government Over Bhawanipore Double Murder Case) ৷ সেই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বিশাল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকার বিষয় তুলে শাসকদলকে বিঁধলেন তিনি ৷ কটাক্ষের সুরে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বলেন, "ভবানীপুরে ভাইপোর বাড়ির কাছে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আর তাঁর বাড়ির সামনে প্রায় একশো পুলিশ এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে পঞ্চাশ পুলিশ মোতায়েন থাকে ৷ তা সত্ত্বেও এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল ?"৷ এ প্রসঙ্গে রাজ্যে বিজেপি নেতা-কর্মীদের হত্যার প্রসঙ্গও টেনে আনেন দিলীপ ঘোষ ৷ অভিযোগ করেন, এতদিন বিজেপির লোকজনদের মারা হত ৷ এখন নাগরিকদের মারা হচ্ছে ৷ ডায়মন্ড হারবারে পেট্রল পাম্পে পুলিশ আধিকারিকের দেহ উদ্ধারের ঘটনা নিয়েও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুলিশ প্রশাসনকে নিশানা করেন দিলীপ ৷