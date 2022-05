.

Left Deputation in Bankura : সরকার প্রদত্ত সার নষ্টের অভিযোগে বাঁকুড়ায় ডেপুটেশন বামেদের Published on: 2 hours ago

সরকারি সার ও কীটনাশক সাধারণ কৃষকদের না দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলার অভিযোগে এবার বিক্ষোভে সরব বামেরা (Left Deputation in Bankura)। মঙ্গলবার সিপিআইএম বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অজিত পতির নেতৃত্বে বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে খাতড়া মহকুমাশাসককে এই বিষয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয় (Deputation submit by cpim in Bankura on the allegation of wasting fertilizer provided by the government)। মোট চার দফা দাবি রয়েছে ওই ডেপুটেশনে । এদিনের কর্মসূচীতে অজিত পতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি পার্থসারথি মজুমদার-সহ অন্যান্যরা । এদিন খাতড়া সিপিআইএম কার্যালয় থেকে বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতির সদস্যরা মিছিল করে মহকুমাশাসকের দফতরে পৌঁছান । সেখানে এক সভায় বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বাম নেতৃত্ব । পরে এক প্রতিনিধি দল মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে তাঁদের দাবিপত্র তুলে দেন ।